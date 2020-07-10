AĞRI Abdulsamet, köyündeki parkurda çalışarak hayalini kurduğu liseye girdi - Son Dakika

AĞRI Abdulsamet, köyündeki parkurda çalışarak hayalini kurduğu liseye girdi

Abdulsamet, köyündeki parkurda çalışarak hayalini kurduğu liseye girdiAĞRI'nın Tutak ilçesinde 8'nci sınıf öğrencisi Abdulsamet Öztürk (13) köyünde kendi imkanları ile kurduğu parkurda, çalışarak hayalini kurduğu Spor Lisesine girmeyi başardı.

Abdulsamet, köyündeki parkurda çalışarak hayalini kurduğu liseye girdi

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AĞRI'nın Tutak ilçesinde 8'nci sınıf öğrencisi Abdulsamet Öztürk (13) köyünde kendi imkanları ile kurduğu parkurda, çalışarak hayalini kurduğu Spor Lisesine girmeyi başardı.

Tutak'a 30 kilometre uzaklıktaki Bintosun köyünde yaşayan Nurcan-Vesim Öztürk çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Abdulsamet Öztürk, anne ve babasının ısrarla LGS'ye hazırlanmasını istemesine karşın, hayalini kurduğu Spor Lisesine gitmek istedi.Hayalini gerçekleştirmekten vazgeçmeyen Abdulsamet Öztürk, Beden Eğitimi Öğretmeni Çağdaş Karaozan'ın yönlendirmesi ve annesininde desteği ile tahta, bisiklet lastiği ve diğer hurda malzemelerle kurduğu parkurda yetenek sınavlarına hazırlandı. Abdulsamet girdiği yetenek sınavını kazanarak, Ağrı Spor Lisesi'ne girmeyi başardı.

Bintosun Köyü Ortaokul Öğrencisi Abdulsamet Öztürk'ün sınav öncesi hazırlık aşamasında kendi imkanları ile kurduğu parkurda hazırlamasına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Abdulsamet'in azmi ve isteği karşısında hayran kaldıklarını söyledi. Sınav sonrası Abdulsamet'i köyünde ailesi ile birlikte ziyaret edip çeşitli hediyeler veren Tekin, "Samet'i sosyal medyada gördüm. Okulumuzun öğretmenleri paylaşmıştı. Azmini görünce hayran kaldık. Daha sonra kendisini takip ettik. Sınavda iyi bir derece yaptı. Biz de sınav esnasında yanındaydık. Gayet güzel geçti. Tabi biz eğitim hayatı boyuncada kendisini takip edeceğiz. Samet'in annesinin de desteği ile kurduğu parkurda sınava hazırlanması, onun bu azmi, bu gayreti bizi çok mutlu etti. Özellikle Ağrı bölgesinde spor bizim için çok önemli. Her çocuğun bir spor dalı ile uğrasması çok önemli bizim İçin. İnşallah Sameti de ilerde iyi bir sporcu olarak göreceğiz" dedi.

'AİLEM İSTEMİYORDU'

Ailesinin ilk başta spor lisesine gitmesini istemediğini belirten Abdulsamet Öztürk ise kendisini öğretmeni Çağdaş Karaozan'ın spora yönlendirdiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Ailem ilk başlarda benim LGS'ye hazırlanmamı istemiyordu. Ama ben spor lisesine gitmek istiyordum. Daha 7'nci sınıfta iken Beden Eğitimi öğretmenim beni spora yönlendirdi. Öğretmenim çok istiyordu spor lisesi okumamı. Başvuru zamanlarında da okul müdürümüz Burak Kaynarcı kayıtlarımızı yaptı. Ben kendimi futbol alanında çok yetenekli hissediyorum. Sınava hazırlık döneminde parkuru yaparken öncelikle arkadaşlarıma danıştım. Ama onlarla birlikte yapamadık. Ardından annem bize yardımcı oldu. Öğretmenimde bize nasıl yapacağımız gösterdi. Sonra arkadaşlarımla birlikte annemin yardımı ile parkuru kurduk. Parkurda ağaç kütüklerini, bisiklet lastiklerini kullandık. Bu parkurda yaklaşık 1 ay boyunca hazırlandım. Spor Lisesi'nde eğitim hayatına devam edeceğim için çok mutluyum. Sınav zamanında ise çok heyecanlıydım. Parkura girince önce ne yapacağımı düşündüm. Sonra özgüvenimi topladım ve parkurda bütün her şeyi yaptım. Güzel bir derece aldım. Bu süreçte İl Milli Eğitim Müdürümüz de bana destek oldu. İmkan sağladı. İlerde Beşiktaş altyapısına girmeyi hedefliyorum. Gelecekte çok iyi bir sporcu olmak istiyorum. Anneme, babama, okul müdürümüz ve beden eğitimi öğretmenime çok teşekkür ediyorum. İleride ülkeme iyi bir evlat, iyi bir sporcu olmayı istiyorum."

Tutak, Ağrı, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 08:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞRI Abdulsamet, köyündeki parkurda çalışarak hayalini kurduğu liseye girdi - Son Dakika
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