Son Dakika Haberleri: Ağrı Açsh İl Müdürlüğünde Osmanlı Devletinin 720. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği

Ağrı Açsh İl Müdürlüğünde Osmanlı Devletinin 720. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği

43 dakika önce

Ağrı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü tarafından Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 720'nci yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Ağrı Açsh İl Müdürlüğünde Osmanlı Devletinin 720. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği, System.String[]
Ağrı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü tarafından Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 720'nci yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Ağrı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Ağrı AÇSH İl Müdürü Mehmetşafi Erim, Ağrı AÇSH İl Müdür Yardımcısı Vefa Çelik ve kurum personeli katıldı.

AÇSH il Müdür Yardımcısı Çelik burada yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti'nin, 623 yıl boyunca insanlığa huzuru ve kardeşliği aşıladığını belirterek, " Osmanlı Devleti, 16. yüzyılda ise dünyanın en büyük devleti haline gelmiştir. 623 yıl boyunca, tarihte insanlık adına, hoşgörü adına, ahlak adına abidevi sistemiyle insanlığa barışı, huzuru ve kardeşliği aşılamıştır. Sonuç olarak Osmanlı Devleti'nin bugüne kadar dünyanın gelmiş geçmiş en büyük devleti olarak kabul edilmesi bizim ne kadar güçlü bir devlet ananesinden, töresinden geldiğimizi göstermektedir" dedi.

AÇSH İl Müdürü Erim ise Osmanlı devletinin tarihteki önemine değinerek, Osmanlının Hz. Muhammed'in müjdesi ve fetih suresinde geçen ayetler üzerine kurulmuş bir devlet olduğunu hatırlattı.

Erim, "1923'de kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı'nın borçlarını ödeyerek Osmanlı Devleti'nin borçlarına sahip çıktığı gibi, milli ve manevi değerlerine de sahip çıktığını göstermiştir. Önce Selçuklu sonra Osmanlı şu anda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bizim varlığımızı ve bütünlüğümüzü temsil etmektedir" dedi.

Etkinlik sonunda, eğitim öğretim dönemi yarı yılında başarılı olan devlet korumasındaki çocuklara çeşitli ödüller verildi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

Osmanlı Devleti, Ağrı, Güncel
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