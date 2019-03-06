Son Dakika Haberleri: Ağrı Ağrı'da Buz Kütlesi, 8 Araca Zarar Verdi

Ağrı Ağrı'da Buz Kütlesi, 8 Araca Zarar Verdi

1 saat önce

Ağrı'da buz kütlesi, 8 araca zarar verdiAğrı'da karların erimesiyle birlikte çatılardan düşen kar ve buz kütleleri araçlara zarar verdi.

Ağrı'da buz kütlesi, 8 araca zarar verdi

Ağrı'da karların erimesiyle birlikte çatılardan düşen kar ve buz kütleleri araçlara zarar verdi.

Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle binaların çatılarında kar ve buz kütleleri oluştu. Kar yağışının kesilmesi ve havaların ısınmasıyla oluşan sarkıtlar tehlike saçıyor. Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar ile araçlar için de risk oluşturan kar buz kütleleri, araçlarda maddi hasara neden oldu. Yavuz Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki 6 katlı bir binanın çatısından düşen kar ve buz kütleleri park halindeki 8 aracı, üzerine düşerek kullanılamaz hale getirdi. Araçların içerisinde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:18 Kaynak: DHA

Kar, Ağrı, Güncel
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