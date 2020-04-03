AĞRI Ağrılı Yiğit kumbarasındaki paraları bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AĞRI Ağrılı Yiğit kumbarasındaki paraları bağışladı - Son Dakika

AĞRI Ağrılı Yiğit kumbarasındaki paraları bağışladı

6 saat önce

Ağrılı Yiğit kumbarasındaki paraları bağışladıTÜRKİYE'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' bağış kampanyasına, Ağrı'da yaşayan Yiğit Külçek (10) de kumbarasında biriktiği paralarla destek oldu.

Ağrılı Yiğit kumbarasındaki paraları bağışladı

TÜRKİYE'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' bağış kampanyasına, Ağrı'da yaşayan Yiğit Külçek (10) de kumbarasında biriktiği paralarla destek oldu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, çocuğu bu anlamlı yardımından dolayı teşekkür ederek kendisine bisiklet ve tablet hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaş bağışlayarak başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm? kampanyasına, Ağrı'nın Bahçelievler mahallesinde yaşayan Fatma-Celal çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Külçek de destek verdi. Ailesinin ve yakınlarının verdiği harçlıkları biriktirdiği kumbarasını alan, Bahçelievler ilkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Külçek, babası ile birlikte gittiği Belediye Başkanı Savcı Sayan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupla birlikte kumbarasını Başkan Sayan'a teslim eden Külçek, kampanyaya destek olmak istediğini söyledi.

UMARIM BU DAVRANIŞ HER KESE ÖRNEK OLUR

Bu davranış karşısında duygulanan Belediye Başkanı Sayan'da Külçek'e bisiklet ve tablet hediye etti. Yiğit'in kendisine sosyal medyadan ulaşıp randevu istediğini belirten Sayan şunları söyledi: "Yiğit'in bu hareketi beni çok duygulandırdı. Benden randevu talep etmiş ve kendisini bugün davet ettim. Kumbaranın içerisindeki harçlığı devlete bağışladı. Bizde bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza göndereceğiz. Yiğit kardeşimizin koca yüreğinden öpüyoruz. Bence bu Türkiye'deki herkese mesajdır. Yani özellikle, bağış, yardım ve milli dayanışma kampanyasına uyduruk şeylerle karşı çıkan insanların Ağrılı Yiğit Külçek'ten alacağı çok büyük bir ders var. Yiğit kardeşimizin bu davranışı birlik, beraberlik ve dayanışma açısından bir örnektir. Doğudaki çocukların geleceği açısından bir örnektir. Demek ki böyle çocuklarımız var, böyle yiğitlerimiz var. Böyle yiğitlerin ülkesi hiç bir zaman diz çökmez, çökmeyecektir Allah'ın izniyle. Bütün Ağrılıların adına onu kucaklıyoruz. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için ailesini kutluyorum. Kumbaranın içinde ne kadar var bilmiyoruz. Hiç açmadan Cumhurbaşkanımıza göndereceğiz."

Konuşmasına, 65 yaş ve üstü kişilerin dışarı çıkmamalarını isteyerek başlayan Yiğit Külçek, "Biz çocuklar herkesin evde kalmasını istiyoruz. Babam lokantada çalışıyor. Geçirdiği bir ameliyat yüzünden yaklaşık bir yıldır çalışmıyor. Lazım olur diye harçlıklarımın bir bölümünü kumbarada biriktirdim. Okul ihtiyaçlarım için kullanacaktım. Ama kamyanyaya katılmak istedim. Bunun için de çok mutluyum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Savcı Sayan'da kampanyaya iki maaşıyla destek verdiğini ve maaşının belediyenin mali işler birimi aracılığı ile kampanya hesabına yatırılacağını belirtti.

AĞRI Ağrılı Yiğit kumbarasındaki paraları bağışladı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:10 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak         
01:12
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız         
00:26
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı         
00:13
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı         
00:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?         
00:10
İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları         
23:56
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum         
23:44
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu         
23:15
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı         
23:14
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi         
22:56
Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi         
22:54
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı         
22:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu         
22:16
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim         
22:04
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı         
21:46
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak         
21:44
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:27
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi         
21:21
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim         
21:18
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi         
21:00
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok         
20:59
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı         
20:48
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek         
20:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz         
20:15
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim         
20:11
Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor         
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor         
19:53
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi         
19:51
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor         
19:46
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım         
19:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 01:54:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AĞRI Ağrılı Yiğit kumbarasındaki paraları bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]