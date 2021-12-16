Üye Girişi
Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ında FOD yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ında FOD yürüyüşü gerçekleştirildi

16.12.2021 14:00
Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ında FOD yürüyüşü gerçekleştirildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından havalimanlarında uçakların harekat alanı ile apronlarda bulunan ve uçuş emniyetini tehlikeye sokabilecek yabancı maddeleri temizlemek için FOD yürüyüşü gerçekleştirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından havalimanlarında uçakların harekat alanı ile apronlarda bulunan ve uçuş emniyetini tehlikeye sokabilecek yabancı maddeleri temizlemek için FOD yürüyüşü gerçekleştirildi.

DHMİ Ağrı Ahmed-i Hani çalışanlarının da katıldığı FOD yürüyüşü, DHMİ'nin işlettiği tüm havalimanlarında yapıldı. Yapılan temizlikte, havalimanı uçak hareket alanı pist, apron ve taksi yolu üzerinde bulunabilecek; lastik parçası, taş, kum, pet şişeler, kağıtlar, meşrubat kutuları, gazete, dergi parçaları, bez, kumaş, kauçuk parçalar, poşet ve benzeri uçuş emniyetini olumsuz etkileyebilecek yabancı maddeler temizlendi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından FOD yürüyüşüne ilişkin yapılan açıklamada: "Havalimanı uçak hareket alanı (pist, apron ve taksi yolu) üzerinde bulunabilecek; lastik parçası, taş, kum, pet şişeler, kağıtlar, meşrubat kutuları, gazete/dergi parçaları, bez/kumaş/kauçuk parçalar, poşet vb. uçuş emniyetini olumsuz etkileyebilecek yabancı maddeler "Yabancı Madde Döküntüsü" (FOD) olarak tanımlanıyor. Bu maddelerin ortaya çıkarabileceği sorunların önlenmesi amacıyla, uçak hareket alanı, havalimanı personelince düzenli aralıklarla titiz bir şekilde kontrol edilerek temizleniyor. FOD farkındalık yürüyüşü sonrasında katılımcılardan alınan görüş, öneri ve geri bildirimler değerlendirilerek, karşılıklı etkileşim sağlanıyor. Uçuş emniyeti farkındalığı üzerinde yaptığı pozitif etkiler göz önünde bulundurularak etkinliğin her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor" denildi. - AĞRI

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ında FOD yürüyüşü gerçekleştirildi
Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ında FOD yürüyüşü gerçekleştirildi
Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ında FOD yürüyüşü gerçekleştirildi
Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ında FOD yürüyüşü gerçekleştirildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Uçak, Hani, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ında FOD yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:00 Son dakika: Merkez Bankası'ndan indirim! Faizi yüzde 14'e çekti
13:54 İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim
13:44 İstanbullulara müjde! Ulaşıma zam yok
13:41 Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!
13:35 Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer
13:32 İstanbul'daki yağışlar barajarı ne kadar etkiledi? İşte doluluk oranları
13:08 Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!
12:55 Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda
12:52 Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı
12:43 Dolar 15 TL'yi geçti! Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu
Son dakika: Merkez Bankası'ndan indirim! Faizi yüzde 14'e çekti Son dakika: Merkez Bankası'ndan indirim! Faizi yüzde 14'e çekti         
14:00
İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim         
13:54
Silahla dehşet saçan Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Silahla dehşet saçan Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
13:37
Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük         
12:38
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 36'lık zam teklifi reddedildi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 36'lık zam teklifi reddedildi         
12:31
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı         
09:26
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 14:07:21. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ında FOD yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement