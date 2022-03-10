Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nın şubat ayı yolcu sayısı 15 bin 900 oldu - Son Dakika
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Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nın şubat ayı yolcu sayısı 15 bin 900 oldu

10.03.2022 09:47
Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nın şubat ayı yolcu sayısı 15 bin 900 oldu

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı şubat ayında 15 bin 900 kişiye hizmet verdi.

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı şubat ayında 15 bin 900 kişiye hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ahmed-i Hani Havalimanı'nın şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ahmed-i Hani Havalimanı'nda şubat ayında iç hat yolcu trafiği 15 bin 900 oldu.

Şubat ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 110'a ulaştığı havalimanında, kargo, posta ve bagaj trafiği ise 145 ton oldu.

Bu yılın ilk 2 ayında da yolcu trafiği 27 bin 524, uçak trafiği 190, yük trafiği de 251 ton olarak gerçekleşti.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Uçak, Ağrı, Hani, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nın şubat ayı yolcu sayısı 15 bin 900 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nın şubat ayı yolcu sayısı 15 bin 900 oldu - Son Dakika
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