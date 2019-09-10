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Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vatandaşlara aşure dağıttı

51 dakika önce

Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldıAğrı Cumhuriyet caddesinde düzenlenenve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda kuşan Aile,...

Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vatandaşlara aşure dağıttı, System.String[]

Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı


Ağrı Cumhuriyet caddesinde düzenlenenve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda kuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim, Aşure Günü, komşuların pişirdikleri aşurelerden birbirlerine ikram ettiklerini hatırlatarak: ""Muharrem ayı aynı zamanda Müslümanlar için acılı tarihi bir olay olan Kerbela hadisesini de barındırmaktadır. Peygamber Efendimizin (s.a.v) torunu Hz. Hüseyin beraberindeki müminlerle birlikte Kerbela'da şehit edildi. Bu olay Müslümanların hafızalarına acı hatıra olarak yer etmiştir" ifadelerini kullandı.


Konuşmasının Ardından Erim, vatandaşlara aşure ikram etti. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:47 Kaynak: İHA
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