Son Dakika Haberleri: Ağrı Aile İçi Şiddet Kurbanı Melek'in Ölümünde Sanıkların Cezaları İki Katına Çıktı-2

Ağrı Aile İçi Şiddet Kurbanı Melek'in Ölümünde Sanıkların Cezaları İki Katına Çıktı-2

44 dakika önce

Ağrı Aile içi şiddet kurbanı Melek'in ölümünde sanıkların cezaları iki katına çıktı(ARŞİV)-2(Tür: Yurt)

Ağrı Aile içi şiddet kurbanı Melek'in ölümünde sanıkların cezaları iki katına çıktı(ARŞİV)-2

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:32 Kaynak: DHA

Ağrı, Güncel
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