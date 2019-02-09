Son Dakika Haberleri: Ağrı Ankara'da Tanıtılacak

Ağrı Ankara'da Tanıtılacak

46 dakika önce

Ağrı Valiliği ile Ağrı Kültür Dernekleri Federasyonunun organizasyonluğunda 14-17 Şubat 2019 tarihleri arasında, Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde, "2.Ağrı Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlenecek.

Ağrı Ankara'da Tanıtılacak, System.String[]
Ağrı Valiliği ile Ağrı Kültür Dernekleri Federasyonunun organizasyonluğunda 14-17 Şubat 2019 tarihleri arasında, Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde, "2.Ağrı Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlenecek. Düzenlenecek etkinlikte Ağrı, Ankara'da tanıtılacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Ağrı Tanıtım Günleri Etkinliği 14 Şubat'ta açılacak. Ağrı'nın kültürü, insanı, sanatı yöresel lezzetleri ve doğal güzelliklerinin tanıtılacağı etkinlik, Ankara Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Bu yıl gerçekleşecek olan etkinlik için çalışmaların daha kapsamlı olduğunu anlatan Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, "Bu yıl yapacağımız etkinliğin daha görkemli ve geniş kapsamlı olmasını bekliyoruz ve hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Tanıtım günlerinin hayırlara vesile olmasını diliyor ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Ağrı efsanelerinin yankılanacağı "2.Ağrı Tanıtım Günleri" etkinliğinin ziyaret saatleri 10.00-20.00 arasında olacak. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:26 Kaynak: İHA

AKM, Ağrı Valiliği, Ankara, Ağrı, Güncel
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