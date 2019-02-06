Ağrı- Ankara Uçuşu İptal Edildi

Ağrı'da etkili olan soğuk hava ve sis nedeniyle Ankara-Ağrı, Ağrı-Ankara uçuşları 4 gündür karşılıklı olarak iptal ediliyor.

Ağrı'da etkili olan soğuk hava ve sis nedeniyle Ankara-Ağrı, Ağrı-Ankara uçuşları 4 gündür karşılıklı olarak iptal ediliyor.



Ağrı'da etkisini artıran soğukları ve özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesini sıfır dereceye kadar düşüren sis nedeni ile uçak seferleri yapılamıyor. Sabah saatlerinde Ağrı Havalimanına inmesi beklenen Ankara uçağı 4 gündür karşılıklı olarak iptal ediliyor. Bugün ki seferde yoğun sis nedeni ile iptal edildi. - AĞRI

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Vatandaştan 'Dışarıdan Poşet Getirme Yasağı'na Büyük Tepki

Seçime 53 Gün Kala Yapılan Son Ankette, Taşlar Yerinden Oynuyor

Milyonlarca EYT Mağduru, 10 Şubat'ta Ankara'da Buluşacak

Abdest Alırken Çukura Düştü