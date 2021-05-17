Ağrı atakları ile gelen bu belirtilere dikkat - Son Dakika

Ağrı atakları ile gelen bu belirtilere dikkat

17.05.2021 10:50
Ağrı atakları ile gelen bu belirtilere dikkat, System.String[]

Ağrı atakları ile birlikte gelen bazı belirtilerin trigeminal nevralji habercisi olabileceğini belirten ve hastalığın tedavisine ilişkin önemli ipuçları veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr.

Ağrı atakları ile birlikte gelen bazı belirtilerin trigeminal nevralji habercisi olabileceğini belirten ve hastalığın tedavisine ilişkin önemli ipuçları veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Alev Güner, "Trigeminal nevralji, yüzün tamamının ve başın ön yarısının dokunma hissinin beyne iletilmesini sağlayan sinirin bir rahatsızlığıdır. Yüzün bir yarısında ciddi yanma, batma, elektrik çarpması gibi çok şiddetli ve kısa süreli bir ağrı ile kendini belli eder" dedi.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Alev Güner, trigeminal nevralji hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

AĞRI ATAKLARI İLE GELEN BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Ağrı ataklarının yüze dokunma, çiğneme, diş fırçalama, rüzgara maruz kalma, makyaj yapma, yutkunma ve konuşma gibi durumlarda başlayabileceği gibi ayrıca çok sıcak ve soğuk gıdaların alınması, gülümseme gibi yüzün gerildiği durumlarda da nevraljinin başlayabileceğine dikkat çeken Güner, "Ataklar saniyeler sürebileceği gibi defalarca tekrarlayabilir. Zaman içinde atakların sayısı ve süresi artabilir. Hastalar ağrı oluşmadan önce ağrının başlayacağını anlayabildikleri gibi ağrı sonrasında yüzde istemsiz kasılmalar olabilir" diye konuştu.

"Trigeminal nevraljiye neden olan etkenlere dikkat çeken Dr. Güner, "Trigeminal sinirin beyin sapından çıkıp geçtiği alanlar üzerindeki anatomik yapılardaki dokuların basısı olabileceği gibi multipl skleroz ve sinir dokusunda hasara yol açabilen diyabet sayılabilir. Aile bireylerinde trigeminal nevraljinin bulunması birinci derece akrabalar için de risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Trigeminal nevralji pek çok hastada ağrılı ataklara bağlı olarak kaygı bozuklukları gelişmesine neden olabilmektedir" ifadelerini kullandı.

TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Nevralji tedavisinin temelinde nedenin belirlenmesi ve nevralji çeşidine uygun tedavi planının belirlenmesi yattığını ifade eden Dr. Güner, "Öncelikle ayrıntılı bir öykü alınması gerekir ve fizik muayenenin arkasından tetkiklere başlanır. Saptanan nedene bağlı olarak tedavi düzenlenir. Sinir üzerinde bası yapan bir lezyon saptanırsa cerrahi yöntemler uygulanır. Belirli bir lezyon bulunamazsa nevraljinin giderilmesine yönelik semptomatik tedaviye başlanır. Normal ağrı kesiciler genelde etkin değildir. Bazı antiepileptik ilaçların etkisi bilinmektedir. Gerekli durumlarda antidepresanlar da tedaviye eklenebilir. Tedavi edilemeyen nevralji durumlarında kişinin yaşam kalitesi ve iş verimliliğinde önemli düşüşler sonucu ağır depresyon gelişebilir" dedi.


Ağrı atakları ile gelen bu belirtilere dikkat

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Beykent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ağrı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Ağrı atakları ile gelen bu belirtilere dikkat - Son Dakika


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