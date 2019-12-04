Son Dakika Haberleri: Ağrı bakan soylu 221 kişiyi bu yıl ikna edip adalete teslim ettik
Son Dakika Güncel Ağrı bakan soylu 221 kişiyi bu yıl ikna edip adalete teslim ettik - Son Dakika

Ağrı bakan soylu 221 kişiyi bu yıl ikna edip adalete teslim ettik

6 saat önce

AĞRI Bakan Soylu 221 kişiyi bu yıl ikna edip adalete teslim ettik.

AĞRI Bakan Soylu 221 kişiyi bu yıl ikna edip adalete teslim ettik

Ağrı bakan soylu 221 kişiyi bu yıl ikna edip adalete teslim ettik

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu
Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 20:13:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı bakan soylu 221 kişiyi bu yıl ikna edip adalete teslim ettik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]