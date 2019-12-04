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Ağrı bakan soylu 221 kişiyi bu yıl ikna edip adalete teslim ettik
6 saat önce
AĞRI Bakan Soylu 221 kişiyi bu yıl ikna edip adalete teslim ettik.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:36 Kaynak: DHA
AĞRI Bakan Soylu 221 kişiyi bu yıl ikna edip adalete teslim ettik
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