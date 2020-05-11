Ağrı Barikat04 Taraftar Derneği 286 aileye yardım ulaştırdı - Son Dakika

Ağrı Barikat04 Taraftar Derneği düzenledikleri organizasyonla yardıma muhtaç 268 aileye ulaşarak ihtiyaçlarını karşıladı.



Birçok kurum, kuruluş ve iş adamından da destek alarak ihtiyaç sahiplerine ulaşan Barikat04 Taraftar Derneği, yaptığı açıklamada yardım yapmadıkları için STK'lara göndermede bulunarak, "Barikat04 Derneğimizin organizasyonunda toplamda 268 yardıma ihtiyacı olan ailemize ulaştık. Yardım paketlerimizi Barikat04 ekibimiz aracılığı ile bu zorlu günlerde ailelerimize ulaştırdık. Emeği geçen tüm kurum, kuruluş, iş adamlarımıza ve tabi ki Barikat04 emekçilerine sonsuz şükranlarımızı sunarız. Bizler bu halkın sesi olmaya her zaman devam edeceğiz. ve umuyoruz ki bu zorlu günlerde bu yapılanlar bir çok STK' ya da örnek teşkil eder." ifadelerine yer verdi. - AĞRI