Son Dakika Haberleri: Ağrı Barosu Başkanı Aydın'dan TBB Başkanı Feyzioğlu'na Ziyaret

Ağrı Barosu Başkanı Aydın'dan TBB Başkanı Feyzioğlu'na Ziyaret

1 saat önce

Ağrı Barosu Başkanlığı'na yeni seçilen Av. Mehmet Salih Aydın, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti.

Ağrı Barosu Başkanı Aydın'dan TBB Başkanı Feyzioğlu'na Ziyaret, System.String[]
Ağrı Barosu Başkanlığı'na yeni seçilen Av. Mehmet Salih Aydın, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti.

Geçtiğimiz aylarda Ağrı Barosu Başkanlığı'na seçilen Av. Mehmet Salih Aydın, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nu ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette meslek sorunlarına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, önümüzdeki süreçte Ağrı Barosu'na yapılması planlanan hizmetler de masaya yatırıldı. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:45 Kaynak: İHA

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