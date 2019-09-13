Son Dakika Haberleri: Ağrı Barosu Kulp'taki saldırıyı lanetledi
Son Dakika Güncel Haber

Ağrı Barosu Kulp'taki saldırıyı lanetledi

1 saat önce

Ağrı Barosu Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde odun toplamak üzere kamyonetle yola çıkan vatandaşların geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının patlaması sonucu 7 vatandaşın hayatını kaybettiği olayı sert bir şekilde kınadı.

Ağrı Barosu Kulp'taki saldırıyı lanetledi, System.String[]

Ağrı Barosu Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde odun toplamak üzere kamyonetle yola çıkan vatandaşların geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının patlaması sonucu 7 vatandaşın hayatını kaybettiği olayı sert bir şekilde kınadı.


Ağrı Barosundan yapılan yazılı açıklamada olayın faillerini yakalanarak yargı önüne çıkarılması vurgulandı. Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Diyarbakır'ın kulp ilçesinde odun toplamak üzere kamyonetle yola çıkan vatandaşların geçişi sırasında basına da yansıdığı üzere yola döşenen patlayıcının patlaması sonucu 7 vatandaşımız vefat etmiş 10 vatandaşımız ise ağır şekilde yaralanmıştır. Öncelikle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar temenni ediyoruz. Ağrı Barosu olarak şunu belirtmekte fayda görüyoruz; Şiddetin nereden veya kimden geldiğine bakılmaksızın insani olarak insanlık adına şiddete karşı durulması gerektiğini, şiddetin çözüm yolu olmaktan öte insanlığı kaosa ve ölüme sürüklediğini ifade etmek isteriz. Dün ve önce yaşanan menfur olayların neticelerini acılarla hep birlikte deneyimledik. Dün gerçekleşen vahim olayın sorumlu/sorumlularının etkin bir soruşturma neticesinde ortaya çıkarılmasını ve yargı önünde hesap vermelerini Ağrı Barosu olarak talep etmekteyiz. Bu vesile ile dün gerçekleşen olayı insanlık suçu olarak addediyor ve insanlığa karşı şiddet kimden gelirse gelsin kınadığımızı ve lanetlediğimizi basına ve kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz." - AĞRI

Diyarbakır, Kulp, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu: HDP'nin ne yaptığını bu anneler çok iyi biliyor
Diyarbakır'da, 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısında Kulp Belediye Başkanı gözaltında Teröristlerin katlettiği köylülerden geriye 13 yetim kaldı AP üyelerinden Erdoğan'a mektup: HDP ve CHP temsilcilerine baskıya son verin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 19:04:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı Barosu Kulp'taki saldırıyı lanetledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]