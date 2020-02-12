Ağrı Barosu'ndan Feyzioğlu'na teşekkür ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı Barosu'ndan Feyzioğlu'na teşekkür ziyareti - Son Dakika

Ağrı Barosu'ndan Feyzioğlu'na teşekkür ziyareti

6 saat önce

Ağrı Baro Başkanı Av. Salih Aydın ve TBB delegeleri Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nu ziyaret ettiYapılan ziyarette Ağrı Barosu için Türkiye Barolar Birliği tarafından satın alınan arsadan dolayı Ağrı Baro Başkanı Av. Salih Aydın, Feyzioğlu'na teşekkür etti.

Ağrı Barosu'ndan Feyzioğlu'na teşekkür ziyareti, System.String[]

Ağrı Baro Başkanı Av. Salih Aydın ve TBB delegeleri Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti


Yapılan ziyarette Ağrı Barosu için Türkiye Barolar Birliği tarafından satın alınan arsadan dolayı Ağrı Baro Başkanı Av. Salih Aydın, Feyzioğlu'na teşekkür etti. Tahsis edilen arsa üzerinde sosyal tesis yapılması için proje ihalesinin yapılması ve bina temellerinin Mayıs ayında atılması kararı alındı. Ayrıca Adli Yardım ödemeleri noktasında görüş alış verişinde bulunuldu.


Ziyaret daha sonra toplu hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu. - AĞRI

Metin Feyzioğlu, Salih Aydın, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
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