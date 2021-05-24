Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız

24.05.2021 13:20

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalar ile gündem yarattı. Sayan'ın, "Bunu kayıt altına alın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir Anadolu destanıdır. Giderse çok arayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız" ifadeleri sosyal medya üzerinde de bir hayli ses getirdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Habertürk'te Kübra Par'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin başından gitmesi halinde ülkenin Suriye'ye döneceğini söyleyen Sayan'ın canlı yayındaki ifadeleri sosyal medyada gündem yarattı.

"İYİ NİYETLE BAŞLANMIŞTI ANCAK SABOTE ETTİLER"

AK Parti'nin gündeminde yeni bir çözüm süreci olup olmadığı sorusuna "Çözüm sürecini bana göre millet ittifakı arıyor. HDP ile işbirliği yapıp Kürtlerin oyunu almak için. Biz PKK ile HDP ile masaya oturmayız. Bizim gözümüzde onlar Kürtleri temsil etmiyor" yanıtı veren Sayan, sunucu Kübra Par'ın "Geçmişteki hata mıydı?" sorusuna şu yanıtı verdi;

"Ben hata diyorum, iyi niyetle başlanmıştı ancak sabote ettiler. Dağdan PKK inmesin diye sabote edildi. Türkiye'de sorun kalmaz, dünyaya meydan okuyacak. Kurtları temsil eden HDP, PKK, İngiltere ve Amerika istiyor bunu. Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayanlar Kürt Devleti kuramazlar mıydı? Neden izin vermediler?

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİR ANADOLU DESTANIDIR"

Bunu kayıt altına alın. Önümüzde vicdanlı, imanlı bir lider var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir halk destanıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Anadolu destanıdır. Giderse çok arayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız. 2010'da CHP'ye operasyon yapılması ile Recep Tayyip Erdoğan paralel yapının farkına vardı. CHP'yi paravan yapacaklardı. Türkiye'yi Suriye'ye çevireceklerdi."

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız

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Son Dakika Politika Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız - Son Dakika


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