Savcı Sayan: Olayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişiyle ilgisi yok - Son Dakika
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Savcı Sayan: Olayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişiyle ilgisi yok

28.07.2022 17:52
Savcı Sayan: Olayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişiyle ilgisi yok

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, çevresinde silahlı kişilerle yürürken çekilen görüntüleriyle ilgili eleştirilere yönelik açıklama yaptı.

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, çevresinde silahlı kişilerle yürürken çekilen görüntüleriyle ilgili eleştirilere yönelik açıklama yaptı. Kendisinin de olduğu asfaltlama çalışması yapılan alanda yardımcısına ve personeline yönelik saldırı girişiminde bulunulduğunu, görüntülerin de güvenliğinden sorumlu kişilerce güvenlik çemberi oluşturulduğu anlara ilişkin olduğunu belirten Sayan, "Olayın Ağrı Spor ile ya da bahsedildiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişiyle ilgisi bulunmamaktadır" dedi. Sayan, bugün kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye davet etti.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın çevresinde silahlı kişilerle yürürken çekilen görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı. Paylaşımlarda, Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım ile kulübün onursal başkanı Savcı Sayan arasında tartışma çıktığı, Sayan ve korumalarının darbedildiği gerekçesiyle şikayetçi oldukları belirtildi. Olayın ardından Sayan ve korumalarının ellerinde Kalaşnikof silahlarla sokakta yürüyüş yaptığı ileri sürüldü.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, iddialarla ilgili açıklama yaptı. Başkan Sayan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Murat Mahallesi'nde belediyemizin asfaltlama çalışmaları yaptığı ve benim de orada bulunduğum bir yerde Belediye Başkan Yardımcıma ve personelimize bir grup tarafından saldırı girişimi olmuş ve orada bulunan güvenlik güçleri arkadaşlarımız olaya müdahale ederek olayları yatıştırmış, saldırgan grubu gözaltına almıştır. Daha sonra benim bulunduğum alanın etrafında güvenliğimden sorumlu kişiler tarafından bir güvenlik çemberi oluşturmuş olup güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Söz konusu art niyetli kişilerce ve sözde medya kuruluşları tarafından yapılan haberlerin tamamı yalan haber olup asılsızdır. Olayın Ağrı Spor ile ya da bahsedildiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişiyle ilgisi bulunmamaktadır. Bunlar tamamen algı yaratma ve yalan haberle partimizi ve belediyemizin hizmetlerini yıpratma amaçlı, kasıtlı bir merkezden yönetilen ve yapılan haberlerdir."'AĞRI'YA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM'Ağrı'ya hizmet etmeye devam edeceğini belirten Savcı Sayan, "Göreve geldiğim günden bugüne kadar defalarca gerek terör örgütlerinden ve gerekse onların yandaşlarından ve sempatizanlarından aldığım onlarca tehdide rağmen bu şehre hizmet etmeye, partimizi ve hizmetlerini ve kucaklayıcı hizmet anlayışını her köşeye taşımaya, ulaştırmaya gayret ettim, edeceğim. Otobüs giremeyen mahallelere otobüs gönderdim, yaktılar yine gönderdim. 'Giremezsin hiçbir siyasetçi gitmedi' dedikleri mahallelere, köylere gittim, yine gideceğim. Hizmetimizi ne tehditler ne de başka hiçbir güç engelleyemez. AK Parti'mize yüzde 56 oy vererek beni hizmetkar seçen Ağrı halkının yanında olmaya ve onlara hizmet etmeye devam edeceğim. Hiçbir tehdit Sayın Genel Başkanı'mızı yolundan etmediği gibi parti neferlerini de yolundan etmeyecektir. Biz gönül yolculuğunun yolcusuyuz durmak yok yola devam" diye konuştu.KILIÇDAROĞLU'NU ÇAYA DAVET ETTİ

Bu arada, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bugün kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye davet etti. Başkan Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu bugün ilimizde olacakmış. Vakitleri olursa çay içmeye bekleriz. Ağrı misafirperverdir" dedi.


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Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Savcı Sayan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savcı Sayan: Olayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişiyle ilgisi yok - Son Dakika

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