Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu - Son Dakika
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu

28.07.2022 13:51

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentte uzun namlu silah taşıyan kişilerle birlikte yürümesi gündem oldu. Sayan'ın Ağrıspor'un satışı sebebiyleYıldırım ailesiyle tartışma yaşadığı ve görüntülerin bu olayların ardından ortaya çıktığı iddia edildi.

Sosyal medya platformlarında Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın görüntüleri konuşuluyor. Sayan ile etrafındaki kalabalık bir grup insanın sokakta yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DARP İDDİASINDAN SONRA KARAKOLA GİTTİLER

Sayan ile korumalarının Ağrıspor'un satışı nedeniyle bir tartışma yaşadığı, tartışmada darp edildikleri öne sürüldü. İddiaya göre, olay karakolda bitti. Sayan ve korumaları, tartışmanın ardından karakola giderek şikayetçi oldular.

"KALAŞNİKOF" İDDİASI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Sayan ile korumalarının sokakta kalabalık bir grup halinde ilerlediği görülüyor. Sayan'ın etrafındaki grupta yer alan bazı kişilerin ellerinde olan silahların AK-47 olarak da bilinen Kalaşnikof silahı olduğu öne sürüldü.

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Savcı Sayan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu - Son Dakika
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