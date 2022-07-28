Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu

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Sosyal medya platformlarında Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın görüntüleri konuşuluyor. Sayan ile etrafındaki kalabalık bir grup insanın sokakta yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DARP İDDİASINDAN SONRA KARAKOLA GİTTİLER

Sayan ile korumalarının Ağrıspor'un satışı nedeniyle bir tartışma yaşadığı, tartışmada darp edildikleri öne sürüldü. İddiaya göre, olay karakolda bitti. Sayan ve korumaları, tartışmanın ardından karakola giderek şikayetçi oldular.

"KALAŞNİKOF" İDDİASI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Sayan ile korumalarının sokakta kalabalık bir grup halinde ilerlediği görülüyor. Sayan'ın etrafındaki grupta yer alan bazı kişilerin ellerinde olan silahların AK-47 olarak da bilinen Kalaşnikof silahı olduğu öne sürüldü.