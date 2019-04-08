Son Dakika Haberleri: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tebrikleri Kabul Ediyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tebrikleri Kabul Ediyor

1 saat önce

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kapısını söktüğü makamında vatandaşların tebriklerini kabul edip sorunlarını dinledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tebrikleri Kabul Ediyor, System.String[]
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kapısını söktüğü makamında vatandaşların tebriklerini kabul edip sorunlarını dinledi.


31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanlığını kazanan Sayan, cuma günü kapısını söktüğü makam odasına gelen vatandaşların tebriklerini kabul etti.

Vatandaşlar, mahallelerinde bulunan sorunların çözümü için Sayan'dan destek istedi.

Ziyarette vatandaşlardan gelen yoğun iş talepleri üzerine gerekli iş alanları ve istihdam için çalışmalar yapacağını belirten Sayan, ayrıca diğer sorunları not aldırıp gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.


Sayan, "Bizler Ağrı'mızın doğunun parlayan yıldızı olması için elimizden geleni yapacağız. Ekibimizle, belediye personelimizle gecemizi gündüzümüze katıp çalışacağız. Tebrik etmeye gelen değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum, bizleri şereflendiriyorlar." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:59 Kaynak: AA

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel
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