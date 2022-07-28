Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili 8 kişiye soruşturma açıldı - Son Dakika
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Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili 8 kişiye soruşturma açıldı

28.07.2022 19:02

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberindeki kişilere yönelik düzenlenen saldırı girişimiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 8 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla ilgili açıklamada bulunan Sayan, "Partimizi ve hizmetlerini, kucaklayıcı hizmet anlayışını her köşeye taşımaya ulaştırmaya gayret ettim, edeceğim" dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın çevresinde silahlı kişilerle yürürken çekilen görüntüleri gündem olmuştu. Kendisinin de olduğu asfaltlama çalışması yapılan alanda yardımcısına ve personeline yönelik saldırı girişiminde bulunulduğunu söyleyen Sayan, görüntülerin de güvenliğinden sorumlu kişilerce güvenlik çemberi oluşturulduğu anlara ilişkin olduğunu belirtti.

8 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcı Sayan ve beraberindekilere dün akşam saatlerinde bir grup tarafından düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili 8 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SALDIRGANLAR HAVA ATEŞ AÇILARAK ENGELLENDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün akşam 20.15'te Sayan ve beraberindeki belediye başkan yardımcısı ve belediye çalışanları, mahalle gezileri sırasında bir grubun fiziki saldırısına uğradı. Koruma polislerinin zamanında müdahalesi ve havaya ateş açmasıyla saldırganlar engellendi. Sayan, saldırgan grubun içerisinden zarar görmeden uzaklaştırılarak güvenli alana intikali sağlandı. Şikayet üzerine olay ve sonrasında meydana gelen gelişmelerle ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya karışan 8 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

SAVCI SAYAN'IN AÇIKLAMASI

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 27 Temmuz'da Murat Mahallesi'nde belediye tarafından yapılan asfaltlama çalışmaları esnasında, kendisinin de bulunduğu bölgede, belediye başkan yardımcısı ve belediye personeline bir grup tarafından saldırı girişimi yapıldığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin müdahale ederek olayları yatıştırdığını, saldırganların da gözaltına alındığını aktaran Sayan, "Olaydan sonra bulunduğum alanın etrafında güvenliğimden sorumlu kişiler tarafından bir güvenlik çemberi oluşturulmuş olup, gerekli tedbirler arttırılmıştır. Söz konusu art niyetli kişilerce ve sözde medya kuruluşları tarafından yapılan haberlerin tamamı yalan haber olup asılsızdır. Olayın Ağrıspor ile ya da bahsedildiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişiyle ilgisi bulunmamaktadır. Bunlar tamamen algı yaratma ve yalan haber ile partimizi ve belediyemizin hizmetlerini yıpratma amaçlı, kasıtlı bir merkezden yönetilen ve yapılan haberlerdir." ifadelerini kullandı.

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM"

Sayan, göreve geldiği günden bugüne defalarca terör örgütleri, yandaşları ve sempatizanları tarafından yapılan onlarca tehdide rağmen şehre hizmet etmeye gayret edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Partimizi ve hizmetlerini, kucaklayıcı hizmet anlayışını her köşeye taşımaya ulaştırmaya gayret ettim, edeceğim. Otobüs giremeyen mahallelere otobüs gönderdim. Yaktılar, yine gönderdim. 'Giremezsin, hiçbir siyasetçi gitmedi' dedikleri mahallelere köylere gittim, yine gideceğim. Hizmetimizi, ne tehditler ne de başka hiçbir güç engelleyemez. AK Partimize yüzde 56 oy vererek beni hizmetkar seçen Ağrı halkının yanında ve onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir tehdit Sayın Genel Başkanımızı yolundan etmediği gibi parti neferlerini de yolundan etmeyecektir. Biz gönül yolculuğunun yolcusuyuz. Durmak yok, yola devam."

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Kaynak: AA

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili 8 kişiye soruşturma açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili 8 kişiye soruşturma açıldı - Son Dakika
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