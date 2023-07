Ağrı Belediye Başkanı Sayan, 2 bin kişiyle anneler için Diyarbakır'a yürüyecek

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerine destek amacıyla ilkbaharda 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürüyeceklerini belirtti. Başkan Sayan, "Terörü kürtler bitirecek" dedi. Bölge insanın, yıllardır PKK ve uzantılarından büyük bir ızdırap çektiğini ve 40 yıldır büyük şiddetle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Başkan Savcı Sayan, en sonunda annelerin isyan ettiğini söyledi. Annelerin, çocuklarını PKK terör örgütünden istemelerinin PKK, HDP ve uzantılarını rahatsız ettiğini vurgulayan Sayan, "Ama bu annelerin yalnız kalmaması lazım. Annelere destek olmamız lazım. Dolayısıyla ben her zaman söylüyorum. Tankla, topla, tüfekle terörü bitiremezsiniz. Bir yere kadar indirirsiniz ve tekrar birileri ortaya çıkar. Taşeron örgütlerini kullanır. Türkiye düşmanları harekete geçer. Kendileri yandaş bulurlar. Terörü ancak kürtler bitirir. Kürtler isyan edecek ve 'Yeter artık' diyerek bunlara gereken dersi vereceklerdir. Dolayısıyla biz de bu amaç ve mantıkla Diyarbakır annelerine destek olmak için 2 bin genç kardeşimizle ilkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte Ağrı'dan bir ateş yakarak, her evden bir ateş yakıp her annenin yüreğini ortaya koyarak Diyarbakır annelerinin dizinin dibine gideceğiz ve oradaki annlerin yalnız olmadıklarını, terörün ne kadar büyük bir sıkıntı yaşattığını dosta düşmanlarına anlatacağız. Umarım başarılı oluruz. Bugüne kadar terörü destekleyenler yürüyordu ama biz terörü bitirmek için beyaz yürüyüşü başlatacağız. Bu beyaz yürüyüşle, Türkiye'de çoğu şeyin değişeceğine inanıyorum" diye konuştu.

- Sayan