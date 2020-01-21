Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a ziyaret - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a ziyaret

6 saat önce

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Ağrı Belediyesini ziyaret etti.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a ziyaret, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Ağrı Belediyesini ziyaret etti.

Çakır, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ve teşkilat mensuplarıyla Belediye Başkanı Savcı Sayan ile makamında bir araya geldi.

Kentteki yatırımlar hakkında Sayan'dan bilgi alan Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Sayan'ın kısa sürede büyük projeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Sayan'ın yaptığı çalışmaların birçok belediye tarafından örnek alınacağını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Bu bir şehir sevdasıdır. İşi samimi ve gönülden yaptığımız zaman başarıda kaçınılmaz oluyor. Ağrı'nın geçmişte ihmal edilmiş sorunları mutlaka vardır ama doğru bir yönetimle, doğru bir çalışma çalışma ve planlamayla bunların hepsi çözülecek. Kentsel dönüşüm ve Murat Nehri'nin çevre düzenlemesi gibi projelere Ağrı gibi diğer şehirlerinde ihtiyacı var."

AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi de hizmetlerinden dolayı Sayan'a teşekkür etti.

Başkan Sayan da, kentte ulaşım, altyapı sorunlarını çözdüklerini ve 2 bin kişiye ücretsiz ekmek dağıtımına başladıklarını anlattı.

Abdulkerim Sayan, Milletvekili, AK Parti, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:24 Kaynak: AA
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