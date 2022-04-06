Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 13:11
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Savcı Sayan, mesajında Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'inci yılı olduğunu hatırlattı.

Sayan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli mücadele döneminden bugüne toplumun haber alma hakkına hizmet eden ve ülkemizi dünyanın birçok bölgesinde başarıyla temsil eden AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, gösterilen başarının daim olmasını diliyoruz.

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Savcı Sayan, Milli, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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