Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Savcı Sayan, mesajında Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'inci yılı olduğunu hatırlattı.

Sayan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli mücadele döneminden bugüne toplumun haber alma hakkına hizmet eden ve ülkemizi dünyanın birçok bölgesinde başarıyla temsil eden AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, gösterilen başarının daim olmasını diliyoruz.