Ağrı Belediye Başkanı Sayan anjiyo oldu - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Sayan anjiyo oldu
6 saat önce
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle anjiyo olduğu olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:48 Kaynak: İHA
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle anjiyo olduğu olduğu bildirildi.
Ağrı Belediyesi Basın Ofisi'nin sosyal medya hesabından Savcı Sayan'ın sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın Savcı Sayan kalbindeki ufak bir rahatsızlıktan dolayı bugün anjio olmuştur. Sağlık durumu son derece iyidir. Dileğimiz en kısa zamanda iyileşip görevinin başına dönmesidir. Sevenlerine ve kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AĞRI
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