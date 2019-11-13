Son Dakika Haberleri: Ağrı Belediye Başkanı Sayan asfalt döktü
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Ağrı Belediye Başkanı Sayan asfalt döktü

7 saat önce

Ağrı'da yol çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, asfalt finişerine binerek sıcak asfalt döktü.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan asfalt döktü, System.String[]

Ağrı'da yol çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, asfalt finişerine binerek sıcak asfalt döktü.

Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yavuz Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmaları yürütülüyor.

Mahalledeki sıcak asfalt serimi işlemlerini yerinde inceleyen Sayan, asfalt finişerine binerek bir süre asfalt dökümü yaptı.

Başkan Sayan, yaptığı açıklamada, kış mevsimi öncesi asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Vatandaşlara hizmet etmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Sayan, şöyle konuştu:

"Şehrimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz çok güzel işler yapıyorlar. Önümüzdeki yıl birlikte güzel işlere imza atacağız. Ağrı'nın asfalt problemi kalmayacak. Bütün yollarımız güzel bir şekilde asfaltlanacak, güzel bir şehir olacağız. Doğunun parlayan yıldızı ve doğudan yükselen değer Ağrı olacak."

Fen İşleri Müdürlüğü, Yavuz Mahallesi, Savcı Sayan, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:16 Kaynak: AA
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