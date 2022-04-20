Ağrı Belediye Başkanı Sayan basın mensuplarıyla iftar yaptı - Son Dakika
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Ağrı Belediye Başkanı Sayan basın mensuplarıyla iftar yaptı

20.04.2022 00:57
Ağrı Belediye Başkanı Sayan basın mensuplarıyla iftar yaptı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla iftarda buluştu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla iftarda buluştu.

Ağrı Belediyesince kentte ulusal ve yerel basın kuruluşlarında görev yapan gazeteciler için belediyeye ait konukevinde iftar programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Sayan, iftarın ardından kentte yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Sayan, burada yaptığı konuşmada, basın mensuplarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'de en ucuz ulaşımın Ağrı'da olduğunu belirten Sayan, şöyle konuştu:

"Aldığımız modern ve konforlu araçlarla öğrencilerimize 25 kuruştan, yetişkinlerimize de 1,5 liradan hizmet veriyoruz ve ayrıca hastabüs adını verdiğimiz araçlarımızla da hasta olan vatandaşlarımızı mahallelerinden alarak bir liraya hastaneye ulaştırıyoruz. Türkiye'nin en büyük asfalt plentlerinden birini ilimize kazandırdık. Geçen sene yollarımızın bir bölümünü asfaltladık. İnşallah bu yıl da kaldığımız yerden asfalt çalışmalarına devam edeceğiz. Belediyemize ait ekmek fırınında da ekmek üretip vatandaşların ucuz ekmek almalarını sağlıyoruz."

İhtiyaç sahiplerine yönelik gıda kolisi yardımı yapmaya devam ettiklerini ifade eden Sayan, bu ailelere günlük 2 kilogram kırmızı et de verdiklerini sözlerine ekledi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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Savcı Sayan, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı Belediye Başkanı Sayan basın mensuplarıyla iftar yaptı - Son Dakika


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