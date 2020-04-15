Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümü mesajı - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümü mesajı

7 saat önce

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı'nın kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümü mesajı, System.String[]

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı'nın kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Belediye Başkanı Sayan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Bugün 15 NisanBu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan, emperyalist güçlere ve onların iş birlikçilerine unutamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür. Bugün Ağrımızın gurur günüdür. Bugün Ağrımızın Bayramıdır. Hepimize kutlu olsun. Bugün, Samsun'da yakılan özgürlük ateşinin, Erzurum'da, Amasya'da, Sivas'ta ve karış karış tüm Anadolu'da tutuştuğu, Afyon ovasında 30 Ağustos'ta alevden sele dönüştüğü,"ölürsem şehit, kalırsam gazi "diyenlerin, ALLAH ALLAH nidalarıyla süngünün üstüne bedenlerini attıkları gündür. Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan Kurtuluş mücadelesinde esareti, tarihin hiçbir döneminde kabul etmeyen karakteri yüksek halkımızın Ağrı'da ateşle imtihan olduğu gündür. Bugün "ya istiklal, ya ölüm" diyenlerin, gelecek nesiller için, yani bizlerin bu topraklarda özgürce yaşayabilmesi için, ölümü seçtikleri gündür. Bu kutlu gün, vatanımızın kıymetini bilenlere, rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızdaki hilalle yıldızın anlamını bilenlere, derdi vatan olanlara, kutlu olsun. Biz Malazgirt ovasında Sultan Alparslan'ız Fatih Sultan Mehmet Hanın sancağında, İstanbul surlarında bayrağı yere düşürmemek için, sayısız okların bedenine saplandığı Ulubatlı Hasanız Viyana'da Kanuniyiz. Söz konusu vatan olduğunda 276 kiloluk mermiyi "ya Allah bismillah" diyerek kaldıran Seyit Onbaşıyız Zalimlere karşı Yavuzcasına, mazlumlara karşı Yunuscasına davranan, Hoca Ahmet Yesevi Dergahında alpereniz Mevlana'da hoşgörü, Hünkar Hacı Bektaşi Veli'de kardeşiz Biz Pir Sultan Abdalda semah, Aşık Veysel'de kara toprak, Neşet Ertaş'ta tertemiz Anadolu'yuz. Biz Karabağ'da, Kırım'da, Doğu Türkistan'da, Türkmeneli'nde hürriyet hürriyet diye çığlık atan, Edirne'den Ağrı'ya, İzmir' den Van'a kadar; Ay yıldızlı bayrak altında Anadolu'yu yurt tutan Anadolu halkıyız. Biz "vatan bir bütündür, parçalanamaz "diyerek, ülkemizin bağımsızlığı için Arıburnu'ndan Anafartalar'a atılan ve müslümanların son vatanını, Anadolu'yu düşmandan temizleyerek Cumhuriyet'imizi kuranlarız . Bundan 102 yıl önce Ağrımızda gezen düşman, milletimizin üstün MÜCADELESİ sayesinde arkasına bakmadan kaçmıştır. Şu anda toprak diyerek bastığımız bu yerlerde, sayısız vatan evladımız Şehit olmuştur. 15 Nisan 1918 ve öncesinde Yaşanılanlar bu toprakların kolay vatan olmadığının en açık kanıtıdır. Bu topraklarda yazılan kahramanlık destanını unutturmamak, gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir. Sevgili hemşerilerim. Bizim halkımızın büyüklüğü işte şanlı geçmişinden gelir. Şanlı bayrağımızı bayrak yapmak için kan akıttık. Şanlı yurdumuzu vatan yapmak için, uğrunda sayısızız can verdik. Değil biriniz; üçünüz, beşiniz topunuz üstümüze gelse; vatan için, bayrak için, milletimizin birliği için, 102 yıl önce olduğu gibi, bugün de hiç düşünmeden, seve seve canımızı vermeye hazırız. İşte 15 Temmuz günü ve daha sonrası yaşadıklarımız ortadadır. Doğrudan doğruya milli birliğimize, kardeşliğimize, demokrasimize yönelik hain kalkışma milletimizin azim ve kararıyla def edilmiştir. 102 yıl önce adı sanı belli olan düşmanla; bileğiyle, yüreğiyle, göğsünde taşıdığı vatan sevgisiyle, yüce Allah'a olan imanıyla mücadele eden halkımız, bugün de bölücü terör örgütleriyle ve onların her türlü iş birlikçileriyle baş edecektir. Değerli hemşerilerim, Geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz 102 yıl önce, topla tüfekle canımızı ortaya koyarak verdiğimiz bağımsızlık mücadelesini bugün; ilimde, bilimde, teknikte ülkemize yakışır şekilde vermeliyiz. Mücadelemiz cehaletledir. Mücadelemiz geri kalmışlıkladır. Yolumuz asırlarca bu topraklarda atlarını sulayan, yurdumuzu yaşatmak için kahramanca can verenlerin yoludur. Sevdamızın adı Ağrı'dır. Sevdamızın adı Türkiye'dir. Dünya durdukça, bu vatan için çile çeken ninelerimizin, dedelerimizin aziz hatıralarını yaşatacağız. Düğünümüz bir, halayımız birdir. Ekmeğini yediğimiz bu vatan toprakları bizim namusumuzdur. Yüce Allah; minarelerimizi ezansız, göğümüzü bayraksız bırakmasın. Her karışı şehitler kanıyla sulanan, Müslümanlıkla yoğrulan bu yurdu Müslümansız bırakmasın. 102 yıl önce huduttan hududa koşarak can verme sırrına erenlerle, tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan Mustafa Kemal Atatürk'ü; silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyor, Anadolumuzda mücadele eden kahraman vatan evlatlarımıza yüce Allah'tan güç kuvvet diliyor, Tüm hemşerilerimin bu mutlu gününü büyük bir gururla kutluyorum. " - AĞRI

Abdulkerim Sayan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:24 Kaynak: İHA

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