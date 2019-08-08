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Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan Rektör Karabulut'a ziyaret

1 saat önce

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan Rektör Karabulut'a ziyaret, System.String[]
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti.
Ağrı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sayan, Rektör Karabulut'a makamında gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde yaptığı konuşmada, Karabulut'un yürüttüğü çalışmaların üniversitenin gelişimini her geçen gün daha da artırdığını söyledi.
"Doğudan Yükselen Işık" parolası ile geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini belirten Karabulut ise 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında Sayan ile bilgi alışverişinde bulunduklarını anlattı.
Karabulut, Ağrı'nın öğrenci kenti olması için tüm paydaşlarla el birliği ile çalıştıklarını ifade ederek, üniversite öğrencilerinin yeni eğitim-öğretim döneminde şehir içi ulaşımından ücretsiz olarak yararlanmaları konusundaki kararından dolayı Başkan Sayan'a teşekkür etti.
Savcı Sayan, Rektör, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:30 Kaynak: AA
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