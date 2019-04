Ağrı Belediye Başkanı Sayan: "Gençleriniz Bundan Sonra Bana Emanet"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Gençlerimize sahip çıkacağız. Gençleriniz bundan sonra bana emanet" dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yaptığı açıklamada, Ağrı'nın huzur kenti olacağını dile getirerek, gençlerin artık kendisine emanet olduğunu söyledi.



Ağrı için gecesini gündüzüne katıp çalışacağını vurgulayan Sayan, Ağrılıların bundan sonra huzurlu ve güvenli olacağını vurguladı. Özellikle gençlere sahip çıkacağını, onlar için her yerde iş arayacağını dile getiren Ağrı Belediye Başkanı Sayan, "Gençlerimize sahip çıkacağız. Kadınlarımıza sahip çıkacağız. Gençleriniz bana emanet. Her konuda bana emanet. Onların bütün problemlerini çözmek için, başka yollara sapmamak için, uyuşturucuya giden kardeşlerimizi kurtarmak için, işsiz olan kardeşlerimizi kurtarmak için bir hizmetkarınızın olduğunu unutmayın. Türkiye'nin her yerinde onlara iş arayacağım. Ağrı'nın her erinde onlara iş arayacağım. Onlara iş alanları açacağım. Gecemi gündüzüme katacağım. Öldüğüm zaman bir tek sizden dua istiyorum. Fatiha istiyorum. Onun dışında hiçbir şeyde gözüm yok. Her şeye doymuş bir kardeşinizim. Yüreğim açık. Gönlüm açık. Kulağım açık. Gözüm açık. Sizler için gece gündüz demeden sizler için çalışacağım. Hava cıva yok. Hizmetkarlık yapacağım size. Resmiyet yok. İstediğiniz yerde yakalayın sorun. İstediğiniz yerde yanıma gelin. Nerde yakaladıysanız orda durdurun. Sakın ha acaba bize randevu verir mi? Acaba şöyle yapar mı? Acaba böyle yapar mı? Diye düşünmeyin. Randevu mandevu yok hepsini kaldırdım. Hepiniz benim büyüğümsünüz" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

