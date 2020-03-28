Ağrı Belediye Başkanı Sayan ihtiyaç sahibi aileye yardım etti - Son Dakika

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Ağrı Belediye Başkanı Sayan ihtiyaç sahibi aileye yardım etti
6 saat önce
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkamayan bir aileyi ziyaret ederek gıda yardımında bulundu.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkamayan bir aileyi ziyaret ederek gıda yardımında bulundu.
Belediye ekiplerinin evlerde gerçekleştirdiği tespit ve tedarik çalışmalarına katılan Sayan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir aileyi evinde ziyaret etti.
İhtiyaç sahibi aile fertleriyle sohbet eden Sayan, aileye gıda yardımında bulundu, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:14 Kaynak: AA
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