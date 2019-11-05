Son Dakika Haberleri: Ağrı Belediye Başkanı Sayan'ın Malazgirt ziyareti
Son Dakika Güncel Ağrı Belediye Başkanı Sayan'ın Malazgirt ziyareti

Ağrı Belediye Başkanı Sayan'ın Malazgirt ziyareti

6 saat önce

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir ve partililerle, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı ziyaret etti.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan'ın Malazgirt ziyareti, System.String[]

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir ve partililerle, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı ziyaret etti.

Tarihte önemli olaylara şahitlik eden Malazgirt'e gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayan, ilçede son zamanlarda önemli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Altın'a destek vermeye, manevi anlamda yanında olduklarını belirtmeye geldiklerini ifade eden Sayan, "Hep birlikte, el birliğiyle bölgenin gelişmesi ve kalkınması için çalışacağız. Malazgirt için yeni bir sayfa açılmıştır. Bu sayfaya güzel şeyler yazılacak, eski değerine kavuşacaktır. Kültürüyle, tarihiyle yepyeni bir şehir olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bize emir vermiştir." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altın ise "Sayın Cumhurbaşkanımız da Malazgirt ile yakından ilgileniyor. İlçemizde kısa sürede işsizliğe son vereceğiz. Projelerimizi hazırladık. 2020 bizim için çok güzel bir yıl olacak." dedi.

Sayan ve beraberindekiler daha sonra ilçe Kaymakamı Emre Yalçın'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Cengiz Altın, Savcı Sayan, Malazgirt, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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