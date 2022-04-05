Ağrı Belediye Başkanı Sayan köyde yaşayan öğrencileri sinemayla buluşturdu - Son Dakika
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Ağrı Belediye Başkanı Sayan köyde yaşayan öğrencileri sinemayla buluşturdu

05.04.2022 00:05

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kaptan koltuğuna oturduğu otobüsle gittiği köydeki öğrencileri sinemaya taşıdı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kaptan koltuğuna oturduğu otobüsle gittiği köydeki öğrencileri sinemaya taşıdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sayan, "04.04 Dünya Ağrılılar Günü" kapsamında il merkezine bağlı Karasu Köyü İlköğretim Okulunu ziyaret etti.

Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Sayan, daha sonra sınıfları gezdi.

Sayan, henüz sinemaya gitme imkanı bulamayan öğrencileri, kullandığı otobüsle İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Yaşam Merkezi'nde bulunan sinema salonuna getirdi.

Öğrencilerle yan yana oturarak sinema salonunda film izleyen Sayan, sinema çıkışında çeşitli hediyeler dağıttı. Öğrenciler de etkinlik ve hediyelerden dolayı Sayan'a teşekkür etti.

Etkinliğin ardından öğrenciler, otobüsle tekrar köylerine bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Sayan, çocukları sinemaya götürmekten duyduğu mutluluğunu dile getirdi.

Öğrencilerle güzel bir gün geçirdiklerini belirten Sayan,"Bugün herkes Ağrılı olsun. Ağrı için bir paylaşım yapsın. Bugün 4 Nisan. 04 plakalı Ağrı'nın Dünya Ağrılılar Günü'dür. Ben tekrar vatanın en ücra ve en güzel köşelerinden biri olan Ağrı'dan bütün Türkiye'ye selamlar ve saygılar gönderiyorum. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve köylü kardeşlerimizin de selamları var." ifadelerini kullandı.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan köyde yaşayan öğrencileri sinemayla buluşturdu
Ağrı Belediye Başkanı Sayan köyde yaşayan öğrencileri sinemayla buluşturdu
Ağrı Belediye Başkanı Sayan köyde yaşayan öğrencileri sinemayla buluşturdu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı Belediye Başkanı Sayan köyde yaşayan öğrencileri sinemayla buluşturdu - Son Dakika


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