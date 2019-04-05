Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Makam Odasının Kapısını Elleriyle Söktü

Ağrı Belediye Başkanlığı görevine seçilen Savcı Sayan, makam odasının ve diğer makam odalarının kapılarını söktü, bina girişindeki x-ray cihazını kaldırdı.

Ağrı Belediye Başkanlığı görevine seçilen Savcı Sayan, makam odasının ve diğer makam odalarının kapılarını söktü, bina girişindeki x-ray cihazını kaldırdı.



Ağrı Belediye Başkanı Sayan, görev devir teslim almadan önce ilk olarak Merkez Camisinde Merkez Cami'deki Mevlid-i Şerif okuttu. Buradan eşi Gülşah Sayan ile Ağrı Belediye Başkanlığı binasına geçen Savcı Sayan, Belediye Başkan Vekili ve Vali Elban ile eşi Beyza Elban tarafından karşılandı. Belediye Başkan Vekili ve Vali Elban, makamda yeni Belediye Başkanı Savcı Sayan'a görevi teslim etti.



Töreninde gazetecilere bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, "Seçimler kentte huzur içerisinde yapıldı, herhangi bir sorun yaşanmadı. Seçim yarışını Sayan kazanarak mazbatasını aldı. Ağrı'da vali olarak göreve geldiğimde belediye başkan vekili olarak da görev yapmaya başladım. Bu süre zarfında bu asil halka elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Şimdi Sayın Savcı Sayan belediye başkanlığını kazandı. Kendisinin vizyonu, kişiliği, kimliği, insan sevgisi, gönüllere girişi, çalışkanlığı ve asaletiyle bu ilde belediye başkanı olmayı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Sadece belediye başkanı olarak il merkezine değil, ilimize ve bölgemize de başkanlık yaptığı sürece çok ciddi katkılar sunacağını, yol açacağını düşünüyorum. Kendisine gönül huzuruyla makamı teslim ediyorum. Beraber görev yaptığım personeller başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ederim. Başkan Sayan ve kente hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"Halkın desteğiyle HDP'yi farklı şekilde yendik ve belediyeyi aldık"



Seçim sürecinin güvenli şekilde geçmesinde büyük emeği olan başta Elban'ın yanı sıra emniyet, jandarma ve diğer görevlilere teşekkür eden Sayan, Ağrı halkının kendilerine güvenerek büyük bir farkla kazanmalarına olanak sağladığını belirterek, "Halkın desteğiyle HDP'yi farklı şekilde yendik ve belediyeyi aldık. HDP'yi yenmek, Vali beyin hizmetlerini geçmekten daha kolay. Şimdi biz Vali beyin hizmetlerini nasıl geçeceğiz, bu hizmetlerin üstüne nasıl hizmetler koyacağız? İşin doğrusu çıta çok yüksek olduğu için benim de işim zor. İnşallah Sayın Valimizle burayı gerçekten yaşanabilir kent haline getirmek için gece gündüz çalışacağız. Ağrı'yı doğunun parlayan yıldızı yapacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti ve halk ile kendilerine güvenen insanlara mahcup olmamak için geceli gündüzlü çalışacağız" diye konuştu.



Konuşmaların ardından çiçek ve plaket takdimi yapıldı. Daha sonra kızı ile makam koltuğuna oturan Başkan Sayan, daha sonra belediye başkanlığı görevi sona eren Elban'ı makam aracına kadar eşlik ederek uğurladı.



Başkan Sayan, daha sonra yeniden makamına geçti ve makam odasının kapısı ile belediyedeki müdür ve birim amirlerinden oluşan 24 makam odasının kapısını söktürdü. Belediye binası girişindeki x-ray cihazını da kaldırtan Sayan, daha sonra gelin Merve Kaya ile cumhuriyet savcısı Muhammed Sait Alpaslan'ın nikahını kıydı. Program, bahçede kurbanlık 10 koyunun kesilmesiyle son buldu. - AĞRI

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

YSK Yalova'da Oyların Yeniden Sayımını Reddederek Sonuçlara Son Noktayı Koydu

Son Dakika! AK Parti'li Ali İhsan Yavuz: Aradaki Fark 18 Binin Altına İndi

İmamoğlu'nun Ulaşımla İlgili Vaatlerini En Yetkili İsim Değerlendirdi: Yapması İmkansız

AK Parti, Ankara'da Tüm Sandıkların Sayılması İçin Başvuru Yaptı