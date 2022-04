Ağrı Belediye Başkanı Sayan STK temsilcileriyle iftarda bir araya geldi - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "04.04 Dünya Ağrılılar Günü" kapsamında STK temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

Ağrı Belediyesince "04.04 Dünya Ağrılılar Günü" etkinlikleri kapsamında kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine yönelik Belediye Konukevi'nde iftar programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Sayan, iftar sonrası yaptığı konuşmada, göreve seçildiği dönemde kentin plakası olan "04" ile 4 Nisan tarihlerini birleştirip "Dünya Ağrılılar Günü" olarak ilan ettiklerini söyledi.

İhtiyaç sahiplerine yönelik günlük 2 kilo et dağıtmaya devam ettiklerini ve kötü niyetlilerin bu durumu içine sindiremediğini belirten Sayan, şöyle devam etti:

"Kötü niyetli ve her şeyi siyasete alet eden bazı insanlar bizim bu halka olan yaklaşımımızı içlerine sindiremiyor. Geçen sene biz 34 bin koli gıda dağıttık ve belediye bütçesinden hiç para harcamadık. Hayırsever insanlar gelmiş ve bu yardımları yapmışlar. Şimdi de yapıyorlar, Allah onlardan razı olsun. Bundan rahatsız olanlar var. Yahu siz niye rahatsız oluyorsunuz? Ben gücümün yettiğince fakirlere et dağıtıyorum. Dün Suriyeli bir iş adamı buraya 50 bin lira para gönderdi ve 'Bununla et alın, millete dağıtın' dedi. Ben adamı hiç tanımıyorum. Bursa ve diğer illerden de arayıp yardım etmek isteyenler hayırseverler oluyor. Bize gelen gıdaları mantıklı ve ölçülü bir şekilde dağıtıyoruz."

Belediye Başkanı Sayan'ın, STK temsilcilerinin soru ve isteklerini yanıtlamasının ardından program sona erdi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu da katıldı.