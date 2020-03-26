Ağrı Belediye Başkanı Sayan, vatandaşları koronavirüse karşı Türkçe ve Kürtçe uyardı - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkçe ve Kürtçe konuşarak vatandaşları evden çıkmamaları için uyardı

Belediye Başkanı Savcı Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgının bütün dünyayı sardığını ve her kesimin bu salgından etkilendiğini söyledi.

Herkesin tedbir alması gerektiğine işaret eden Sayan hem Türkçe hem de Kürtçe konuşup vatandaşları uyardı.

Sayan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Evden çıkmamamız lazım. Özellikle yaşlı amcalarımız ve teyzelerimiz, onların ellerinden öpüyoruz ama evlerinde kalsınlar. Gençlerimiz de mümkün mertebe hem kendi sağlıkları hem de yaşlıların sağlıkları için evde kalsınlar. Evde kalmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu virüsü ancak kendimizi izole ederek atlatabiliriz. Bu anlamda mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Biz sizin sağlığınız ve bazı ihtiyaçlar için sahada olabiliriz."