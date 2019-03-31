Son Dakika Haberleri: Ağrı Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Savcı Sayan Kazandı.

Ağrı Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Savcı Sayan Kazandı.

1 saat önce

Ağrı Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Savcı Sayan kazandı.

Ağrı Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Savcı Sayan Kazandı., System.String[]
Ağrı Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Savcı Sayan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Savcı Sayan 23 bin 779, HDP adayı Abdurrahman Doğar 15 bin 928 oy aldı.

-Sayan'ın özgeçmişi-

Sayan, 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olarak 1971 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Bir süre öğretmenlik de yapan Sayan, ulusal kanallarda yorumculuk, bölgedeki töre cinayetleri üzerine yazdığı makaleler çeşitli gazetelerde yayınlandı. Sayan, ayrıca gençlik üzerine kitaplar yazdı. Tarım ve inşaat sektörüyle de uğraşan Sayan, evli ve bir çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:11 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, AK Parti, Ağrı, Savcı Sayan, Güncel
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