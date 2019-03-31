Ağrı Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Savcı Sayan Kazandı.
1 saat önce
Ağrı Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Savcı Sayan kazandı.
Ağrı
Belediye Başkanlığını AK Parti
adayı Savcı Sayan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Savcı Sayan 23 bin 779, HDP
adayı Abdurrahman Doğar
15 bin 928 oy aldı.
-Sayan'ın özgeçmişi-
Sayan, 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olarak 1971 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Bir süre öğretmenlik de yapan Sayan, ulusal kanallarda yorumculuk, bölgedeki töre cinayetleri üzerine yazdığı makaleler çeşitli gazetelerde yayınlandı. Sayan, ayrıca gençlik üzerine kitaplar yazdı. Tarım ve inşaat sektörüyle de uğraşan Sayan, evli ve bir çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:11 Kaynak: AA
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