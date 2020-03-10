Ağrı Belediyesi 693 adet çöp konteyneri aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı Belediyesi 693 adet çöp konteyneri aldı - Son Dakika

Ağrı Belediyesi 693 adet çöp konteyneri aldı

6 saat önce

Ağrı Belediyesi, kent merkezinde çöplerin gelişi güzel sokaklara atılmaması için 693 adet çöp konteyneri aldı.

Ağrı Belediyesi 693 adet çöp konteyneri aldı, System.String[]

Ağrı Belediyesi, kent merkezinde çöplerin gelişi güzel sokaklara atılmaması için 693 adet çöp konteyneri aldı.


Yıllardır kentin büyük sorunlarından olan temizlik sistemini düzene sokmak isteyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, alınan 693 adet çöp konteyneri ile mahalle ve caddelerde çöplerin ortada kalmayarak bu sorununun da böylelikle çözüleceğini belirtti.


Belediye Başkanı Savcı Sayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle satın alınan 693 adet çöp konteynerlerinin ihtiyaç duyulan bölgelere halkın hizmetine sunulacağını söyledi.


Başkan Sayan, "Amacımız şehrimizi daha güzel ve yaşanabilir bir kent haline getirmektir. Çevre kirliliğinin önüne geçmek için vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Çöpleri çöp konteynırlarına atarak bizlere yardımcı olabilirler. Yıllardır kanayan yarayı çözmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni çöp konteynerleri ilimize hayırlı olsun. " ifadelerini kullandı. - AĞRI

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:29 Kaynak: İHA
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