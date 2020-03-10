Ağrı Belediyesi 693 çöp konteyneri aldı - Son Dakika
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Ağrı Belediyesi 693 çöp konteyneri aldı

6 saat önce

Ağrı Belediyesi, kent merkezinde çöplerin sokaklara atılmasını önlemek amacıyla 693 çöp konteyneri aldı.

Ağrı Belediyesi 693 çöp konteyneri aldı, System.String[]

Ağrı Belediyesi, kent merkezinde çöplerin sokaklara atılmasını önlemek amacıyla 693 çöp konteyneri aldı.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, alınan 693 çöp konteyneri ile mahalle ve caddelerde çöplerin ortada kalmayacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle satın alınan çöp konteynerlerinin ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştirileceğini ifade eden Sayan, "Amacımız şehrimizi daha güzel ve yaşanabilir bir kent haline getirmektir. Çevre kirliliğinin önüne geçmek için vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Çöpleri çöp konteynerlerine atarak bizlere yardımcı olabilirler. Yıllardır kanayan yarayı çözmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni çöp konteynerleri ilimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:34 Kaynak: AA
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