Ağrı Belediyesi 8 Mart Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

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Ağrı Belediyesi 8 Mart Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi
6 saat önce
Ağrı Belediyesi 8 Mart Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi Ağrı Belediyesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Veysel Karani Türbesi ziyareti için 300 kadın gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:50 Kaynak: İHA
Ağrı Belediyesi 8 Mart Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi
AĞRI - Ağrı Belediyesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Veysel Karani Türbesi ziyareti için 300 kadın gönderildi.
Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan askerler için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programlarını iptal eden Ağrı Belediyesi, kadınlar için farklı bir organizasyon yaptı.
Veysel Karani Türbesi'ne ziyaret düzenleyen belediye, 300 kadını sabah saatlerinde otobüslerle Siirt'e gönderdi.
Belediye Başkanı Savcı Sayan, şehir merkezinde kadınlara karanfil dağıtarak onların kadınlar gününü kutladı.
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