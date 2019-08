Ağrı Belediyesi, Ahlat Avrasya Kültür Şenliklerine katıldı

Başkan Savcı Sayan öncülüğünde Ağrı Belediyesi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen Avrasya şenliklerine katılım sağlayarak Ağrı'yı tanıttı. Bu kapsamda oluşturulan obada, Ağrı çadırı kurularak Ağrı'yı simgeleyen ve tanıtan çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Belediye bünyesinde bulunan Aile Destek ve Eğitim merkezilerinde Ağrılı kadınların el emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerin sergisine açıldı. Yöreye ait halk oyunu gösterileri ve Çoban Ali oyunu büyük ilgi gördü.Eskimeye yüz tutmuş yöreye has çocuk oyunları alandaki genç ve çocuklardan yoğun ilgi görerek şenlik boyunca ziyaretçilere sergilendi. Ağrı'ya has türküler ve Dengbejlerin seslendirdiği söylencelerle renkli anlar yaşandı. Şenliğe gelen ziyaretçiler Ağrı çadırı önünde Başkan Savcı Sayan ile birlikte halay çekerek, meşhur Ağrı Döneri yiyip, yayık ayranı yapma fırsatı buldular. Diğer illere ait çadırları gezen ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Sayan,ziyaretçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.