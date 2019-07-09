Ağrı Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı
1 saat önce
Ağrı Belediyesi kent merkezinde belirlenen yerlerde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.
Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:23 Kaynak: İHA
Belediyesi kent merkezinde belirlenen yerlerde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.
Asfalt sezonunun gelmesiyle birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Ağrı Belediyesi, kent merkezinde ana arterler ve ara sokaklarda sıcak asfalt ve yol yapım çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, asfalt çalışmalarına Erzurum
Caddesi üzerinden başlayıp sırasıyla belirlenen noktalarda devam ediyor. Belediye yetkililerinden edinilen bilgilere göre başlatılan çalışmalar altyapı ve doğalgaz çalışmaları ile orantılı devam ettirilecek olup asfalt serim işlemi ana arter ve ara sokaklarda bulunan yolların daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için titizlikle yürütülecektir.
edinilen bilgilerde asfalt çalışmalarının trafiğin ve vatandaşların zorluk yaşamaması için belirli bir program çerçevesinde yürütüleceği belirtildi. - AĞRI
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