Ağrı Belediyesi, asfaltlama çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Ağrı Belediyesi, asfaltlama çalışmalarına devam ediyor

AĞRI - Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler asfaltlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ağrı Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdı. Kentin çeşitli noktalarında devam eden asfaltlama işlemleri aralıksız olarak sürdürülüyor. Renkli asfalt kaldırım işlemleri ise mahallelerde yapılan bordür işlemlerinin ardından tamamlanıyor.

Asfaltlama çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Kentimizin çeşitli noktalarında devam eden asfalt ve kaldırım çalışmaları belirlediğimiz program çerçevesinde devam ediyor. Ekiplerimiz hummalı bir şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başında. Sanayi sitesi asfalt işlemi tamamlanmak üzere, mahallelerimizde acil müdahale gerektiren alanlar ve asfalt kaldırım çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" dedi.