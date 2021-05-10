Ağrı Belediyesi bayramlık hediyelerle çocukları sevindirdi - Son Dakika

Ağrı Belediyesi bayramlık hediyelerle çocukları sevindirdi

10.05.2021 17:27
Ağrı Belediyesi bayramlık hediyelerle çocukları sevindirdi, System.String[]

Ağrı Belediyesi 250 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı dağıttı.

Ağrı Belediyesi 250 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatları doğrultusunda ihtiyaç sahibi çocuklar için bayramlık hediyeler hazırlandı.

Mahallelere giden belediye personeli, 250 çocuğa kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

Belediye Başkanı Sayan, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde nerede ihtiyaç sahibi bir aile varsa oraya koştuklarını belirterek, "Ağrı Belediyesi olarak imkanlar çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımız sürecektir. Bayramlık elbiselerin ne kadar önemli ve özel olduğunu biliyoruz. Çocuklarımız için ufak bir dokunuş yaptık. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onları sevindirmek boynumuzun borcudur. Okusunlar, büyüsünler vatanımıza milletimize hayırlı insan olsunlar, bu bize yeter." ifadelerini kullandı.

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı Belediyesi bayramlık hediyelerle çocukları sevindirdi - Son Dakika


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