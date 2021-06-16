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Ağrı Belediyesi çalışanları bin liralık zammı meşale ve halaylarla kutladı - Son Dakika

Ağrı Belediyesi çalışanları bin liralık zammı meşale ve halaylarla kutladı

16.06.2021 01:11
Ağrı Belediyesi çalışanları bin liralık zammı meşale ve halaylarla kutladı, System.String[]

AĞRI Belediyesi'nde yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda ücretlerine bin liralık artış sağlanan işçiler, meşaleler yakıp kutlama yaptı.

AĞRI Belediyesi'nde yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda ücretlerine bin liralık artış sağlanan işçiler, meşaleler yakıp kutlama yaptı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından işçiler Ayrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte halay çekti.

Ağrı Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 15 gün önce başlayan toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Müzakereler sonucunda işçilerin ortalama 3 bin ile 3 bin 500 lira arasında olan maaşlarına bin liralık artış yapılması kararı alındı. Taraflar arasında anlaşma sağlanmasının ardından Ağrı Belediyesi binası önünde Belediye Başkanı Savcı Sayan, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Avukat Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikası yöneticileri ve işçilerin katıldığı tören düzenlendi.

İşçilere bilgi veren Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Avukat Hüseyin Öz, sendika temsilcileri ile belediye arasında yaklaşık 15 gün süren müzakereler sonucunda ortak bir kararla işçilerin maaşına yapılan zamdan dolayı Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a teşekkür etti.

'İŞÇİLERİN HİÇ KİMSEYE İHTİYACI YOK'

Belediye Başkanı Savcı Sayan ise göreve geldikleri süre içerisinde kentte yaptıkları hizmetleri anlattı. Toplu iş sözleşmesinin önceki yetkili sendika ile yaşanan bazı sorunlar nedeniyle gecikmeli de olsa olumlu bir şekilde sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayan, İşçilerin hiç kimseye ihtiyacı yok. Ben bir belediye başkanı olarak işçi kardeşlerimin yanındayım. Dolayısıyla bazılarının süslü püslü laflarına inanmayın. Verilebilecek ne varsa vermeye hazırız. İşçi kardeşlerime gereken bütün hizmeti ve çalışmayı yaparız. Sizde ona göre hem kendi geleceğiniz hem de çocuklarınızın geleceği için sendikal faaliyetlerde bulununca sadece sendikanın sizden faydalandığı değil sizlerin de faydalandığı bir sistem kurun. Bu sistem üzerinden kendi haklarınızı savunun. Bizde elimizden gelen çabayı, gayreti sarf edelim ve belediyemiz ile ülkemizin imkanları doğrultusunda gereken katkıyı yapalım. Hiçbir zaman sizin sofranızdaki ekmeğinize göz diken olmadık. Her zaman size nasıl fayda sağlarız diye gayret sarf ediyoruz. Bugün burada net bin lira maaşlarınıza zam yapıyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun diye konuştu.

Başkan Sayan, ayrıca gelecek yıl içinde yapılacak asgari ücret zammına göre gerekli görüldüğü takdirde ek bir sözleşme ile işçilere yeni bir zam daha yapacaklarının sözünü verdi.

Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından belediye önünü bayram yerine döndü. Meşalalerle kutlama yapan işçiler, daha sonra Başkan Sayan ve sendika yöneticileriyle birlikte halay çekerek, zammı kutladı.

Ağrı Belediyesi çalışanları bin liralık zammı meşale ve halaylarla kutladı
Ağrı Belediyesi çalışanları bin liralık zammı meşale ve halaylarla kutladı
Ağrı Belediyesi çalışanları bin liralık zammı meşale ve halaylarla kutladı
Ağrı Belediyesi çalışanları bin liralık zammı meşale ve halaylarla kutladı

Hizmet İş Sendikası, Savcı Sayan, Sendika, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağrı Belediyesi çalışanları bin liralık zammı meşale ve halaylarla kutladı - Son Dakika


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