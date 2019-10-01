Son Dakika Haberleri: Ağrı Belediyesi çocukları gezen sinema ile buluşturdu
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Ağrı Belediyesi çocukları gezen sinema ile buluşturdu

9 dakika önce

Ağrı Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle okullarda sinema kültürü ile tanışmamış çocuklara ulaşmak adına, gezen sinema gösterimi düzenlendi.

Ağrı Belediyesi çocukları gezen sinema ile buluşturdu, System.String[]

Projede 6 farklı film beyaz perdeye yansıtıldı ve 2 bine yakın ilkokul öğrencisi mobil bir tırın içerisine kurulan sinema salonunda film izledi. Gezen sinema Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın eşi Gülşah Sayan'ın girişimleri sonucu proje dışında olan Ağrı'ya geldi. 15 Nisan, Atatürk ve İsmet Ömeroğlu ilkokullarının bahçesine kurulan gezici sinema tırı üç gün boyunca Ağrılı çocukların seyrine sunuldu. Gezen sinemada 6 ile 11 yaş arası çocukların izlediği filmler yoğun ilgi gördü.

Çocukların sosyal projelerle tanışması için Bakanlık işbirliği ile gezen sinema getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Hem eğlenme, hem de sosyal belediyecilik anlamında sinema ilimizde her kesime ulaşmıyor. Biz Ağrı Belediyesi olarak bir nebzede olsa öğrencilerimizi sinema ile tanıştırmak için bakanlığımız işbirliği ile gezen sinemayı ilimize getirerek öğrencilerimizle buluşturduk.Çocuklarımızı mutlu etmek, sosyalleşme alanı açmak ve kişiliklerinin pozitif yönde gelişimine katkıda bulunmak için sinema kültürü ile tanışmalarını sağladık. Sosyal belediyecilik alanında yapacağımız projeler ve çalışmalar ile her bireye hitap edecek bir belediyecilik ortaya koyacağız. "dedi.

Sinema faaliyeti sonunda çocuklar, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a kendilerini sinema ile buluşturdukları için teşekkür etti.

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:42 Kaynak: Bültenler
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