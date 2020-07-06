Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu Balık Gölü'nde faaliyet gerçekleştirdi - Son Dakika

Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu Balık Gölü'nde faaliyet gerçekleştirdi

Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu, dağcılık faaliyetleri kapsamında Balık Gölü ve Ziyaret Tepe'ye zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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