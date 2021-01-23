Ağrı Belediyesi eksi 30 derecede kar temizleme çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Ağrı Belediyesi eksi 30 derecede kar temizleme çalışmalarına devam ediyor

AĞRI - Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, eksi 30 derece soğukta kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, dondurucu soğuklara rağmen kentte kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler eksi 30 dereceyi bulan dondurucu soğuklarda cadde ve sokaklarda buz kırma ve kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.