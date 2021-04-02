Ağrı Belediyesi, HDP Milletvekili Koç'un belediyeden işçi çıkarıldığı yönündeki iddialarını yalanladı - Son Dakika

Ağrı Belediyesi, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, 3 belediye personelinin iş akitlerinin feshedildiğine dair açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, hiçbir personelin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarında işten çıkış durumlarının olmadığı, personelin tamamının görevlerinin başında bulunduğu belirtildi.

İddiaların Koç'u da yalancı durumuna düşürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut HDP belediye meclis üyelerinden de teyit sağlamaları mümkün olmasına rağmen algı yaratmak adına yapılan bu talihsiz açıklama, Abdullah Koç'u da itibarsızlaştırmıştır. Belediyemizde çalışanlar, belediye ve belediye mallarına gerekli özeni gösterdikleri sürece başımızın tacıdır ama sendika ağalarının ihtiraslarına uyarak belediyeyi, ulaşımı ve temizliği sabote eden, araçlarımızı kıran ve sıfır araçlara yatak sardıran kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayız. Gereğini Ağrılılar adına yaparız."

Daha önce de bazı sendika yetkililerinin belediyeyi hedefe koyup güç gösterisi yaptığı, onlara da boyun eğilmediği vurgulanan açıklamada, "Birileri hala kendi güçlerini kullanma hevesinde ise bilsinler ki Ağrı Belediyesi, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile dimdik ayaktadır, sendika ağaları ve kalıntılarına gereken dersi vermeye kararlıdır. Kimsenin baskısı ile ne işçi çıkarırız ne de kimsenin baskısı ile çıkarılanları işe alırız. Biz hak edene saygı duyarız, görevini yapmayan için de gerekeni yaparız." ifadelerine yer verildi.