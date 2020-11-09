Ağrı Belediyesi hizmet binasına Azerbaycan bayrağı asıldı - Son Dakika

Ağrı Belediyesi hizmet binasına Azerbaycan bayrağı asıldı

09.11.2020 13:36
Ağrı Belediyesi hizmet binasına Azerbaycan bayrağı asıldı, System.String[]

Ağrı Belediyesi hizmet binasına Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Ağrı Belediyesi hizmet binasına Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında şiddetli çatışmalar devam ederken, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Dağı'nın Ermenistan tarafına bakan yönüne Türk ve Azeri bayraklarının yansıtılacağını açıklayarak çalışmaların başladığını duyurmuştur. Bu haberin ardından Savcı Sayan'a büyük destek gelmişti. Başkan Sayan bu defada Azerbaycanlılar için büyük öneme sahip olan 'Azerbaycan Bayrak Günü' nü unutmayarak Ağrı Belediyesi hizmet binasına Türk ve Azerbaycan bayrakları astırdı. Sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaşan Başkan Sayan "Azerbaycanlı kardeşlerimizin Bayrak gününü Bütün Ağrılılar adına tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Ağrı Belediyesi hizmet binasına Azerbaycan bayrağı asıldı
Ağrı Belediyesi hizmet binasına Azerbaycan bayrağı asıldı

Savcı Sayan, Azerbaycan, Türk, Ağrı, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ağrı Belediyesi hizmet binasına Azerbaycan bayrağı asıldı - Son Dakika


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